Майора ЗСУ, співробітника військової медичної академії, який у стані алкогольного сп’яніння (2,9 проміле) збив трьох дівчат-студенток цього закладу, Шевченківський райсуд Києва відправив за грати.

Термін запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою військова прокуратура Центрального регіону не уточнює.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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У прокуратурі уточнили, що курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, вони перебувають у столичній лікарні №17.

25 серпня на вулиці Зоологічній у Києві майор ЗСУ, співробітник військової медичної академії за кермом Toyota, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, переїхав трьох курсанток ВНЗ. Дівчата отримали тяжкі переломи кінцівок.

Нині відомо, що лікарі ампутували по одній нозі двом із постраждалих дівчат. Ще в одної – кілька тяжких переломів.

Джерело: Військова прокуратуриа Центрального регіону України