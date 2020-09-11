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Факты / Происшествия

Куча металлолома: первые фото с места масштабного ДТП под Борисполем

Патрульная полиция Киевской области обнародовала первые фото с места смертельного ДТП, которое произошло утром 11 сентября на трассе Киев — Харьков — Довжанский в районе Иванкова Бориспольского района.

В результате столкновения двух фур, микроавтобуса и легковушки погибли пять человек, еще 20 госпитализированы с различными травмами.

На фото видно, что от автомобиля ВАЗ осталась груда металлолома, сильно пострадал также микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

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  • ДТП під Борисполем
  • ДТП під Борисполем
  • ДТП під Бориполем
  • ДТП під Бориполем
  • ДТП під Борисполем
  • ДТП під Борисполем
  • ДТП під Бориполем
  • ДТП під Бориполем
Куча металлолома: первые фото с места масштабного ДТП под Борисполем / 4 фотографии

ДТП под Борисполем

11 сентября в 3.10 на трассе Киев — Харьков — Довжанский в районе Иванкова Бориспольского района Киевской области произошло столкновение двух фур, микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и легковушки ВАЗ.

К сожалению, в ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Предварительно — водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу. Там фура ударилась еще с двумя транспортными средствами — микроавтобусом и ВАЗом.

Фото: Патрульна поліція

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