Патрульна поліція Київської області оприлюднила перші фото з місця смертельної ДТП, що сталася вранці 11 вересня на трасі Київ – Харків – Довжанський в районі Іванкова Бориспільського району.

Внаслідок зіткнення двох фур, мікроавтобуса та легковика загинули п’ятеро людей, ще 20 госпіталізовано з різними травмами.

На фото видно, що від автомобіля ВАЗ лишилася купа брухту, сильно постраждав також мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

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ДТП під Борисполем

11 вересня о 3.10 на трасі Київ – Харків – Довжанський в районі Іванкова Бориспільського району Київської області сталося зіткнення двох фур, мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та легковика ВАЗ.

На жаль, у ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули та 20 травмовано.

Поліція встановлює обставини аварії. Попередньо – водій DAF FT95, який рухався в бік Києва, зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу. Там фура вдарилася ще із двома транспортними засобами – мікроавтобусом та ВАЗом.

Фото: Патрульна поліція