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Факти / Надзвичайні події

Спочатку бив струмом: у Хмельницькій області батько повісив сина і вчинив суїцид

У селі Мартинівка Хмельницької області 32-річний чоловік повісив власного півторарічного сина, а потім покінчив життя самогубством.

Горе-батько спочатку намагався вбити дитину струмом, але у нього не вийшло, через що він вирішив взятися за мотузку.

Повішеними сина та онука знайшла літня жінка у гаражі. Вона розпочала реанімувати рідних, але було запізно.

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Чоловіка знали у селі як турботливого батька. Горе до сім’ї прийшло, коли молода дружина через три місяці після народження сина наклала на себе руки – жінка також повісилася

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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