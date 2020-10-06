У селі Мартинівка Хмельницької області 32-річний чоловік повісив власного півторарічного сина, а потім покінчив життя самогубством.

Горе-батько спочатку намагався вбити дитину струмом, але у нього не вийшло, через що він вирішив взятися за мотузку.

Повішеними сина та онука знайшла літня жінка у гаражі. Вона розпочала реанімувати рідних, але було запізно.

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Чоловіка знали у селі як турботливого батька. Горе до сім’ї прийшло, коли молода дружина через три місяці після народження сина наклала на себе руки – жінка також повісилася

Знайомі самогубця пояснюють його поведінку впливом секти.

Правоохорнці відкрили два кримінальні провадження, вони проводитимуться посмертно.

Трагедія у Черкаській області

На Черкащині батько задушив трьох дітей, а потім повісився сам.

Тіла вбитих онуків знайшла бабуся.

Батько пішов на такий жахливий крок через ревнощі.