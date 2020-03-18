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Факты / Происшествия

В Черкасской области мужчина задушил троих детей и повесился

В одном из сел в Черкасской области отец задушил своих детей, а после повесился сам.

Тела нашла бабушка детей. Женщина зашла в дом и увидела двух внуков 8 и 5 лет без признаков жизни. Сначала она подумала, что дети задохнулись угарным газом, но потом увидела на их шеях характерные следы.

Женщина позвала соседа и во дворе они нашли третьего ребенка. На придомовой территории нашли повешенного отца семейства.

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Причина, по которой мужчина задушил детей неизвестна.

По словам соседей, это могла быть ревность из-за супруги.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Соколовка в Черкасской области между двумя братьями произошла ссора, которая привела к зверской расправе старшего мужчины над младшим. Родственники вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Источник: Надзвичайні новини

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