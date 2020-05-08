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Факты / Происшествия

На Харьковщине 6-летний мальчик чуть не повесился — ребенок в тяжелом состоянии

В поселке Песочин в Харьковской области 6-летний мальчик играл во дворе дома, случайно засунул голову в петлю и повис на веревке.

— Бригада прибыла на вызов через 2 мин. и обнаружила мальчика, который по неосторожности во время игры завис шеей на веревке. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой несчастный случай.

На Харьковщине 6-летний мальчик чуть не повесился - ребенок в тяжелом состоянии

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковской области троих детей засыпало песком, двух из них удалось спасти, третий ребенок погиб.

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