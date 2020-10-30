ДТП на Майдане Независимости в Киеве (ВИДЕО)

В центре Киева на Майдане независимости произошла масштабная авария.
— Водитель автомобиля Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился, — рассказали в патрульной полиции Киева.
В результате аварии два человека погибли, еще трое получили травмы.
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Также в полиции отметили, что по предварительным данным водитель Land Rover был трезв.
Также есть информация, что виновник ДТП — 66-летний водитель — недавно перенес операцию.
В патрульной полиции Киева заявили, что Крещатик перекрыт в сторону Европейской площади. На месте работают полицейские и бригады скорой.
ДТП в Киеве
28 октября в Киеве автобус на скорости врезался в палатку с продуктами. Инцидент произошел на Выдубичах.
В полиции уточнили, что в результате ДТП травмированы два человека и один человек погиб.
Согласно статистике аварий, с января по сентябрь этого года в стране зафиксировали 118,8 тыс. ДТП, это на 3,3% больше, чем в 2019-м.
В то же время почти на 5% увеличилось количество аварий, в результате которых погибли люди.