ДТП на Майдане Независимости в Киеве 30 октября (ФОТО и ВИДЕО)

В Киеве на Майдане Независимости водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько — получили телесные повреждения.

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— Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения, — заявили в ГУ НП в Киеве.







Давил людей и трощил авто — фото и видео смертельного ДТП на Майдане / 2 фотографии

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ДТП на Майдане Независимости

В Киеве на Майдане Независимости водитель устроил ДТП. Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.