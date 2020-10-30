ДТП на Майдані Незалежності у Києві (ВІДЕО)

У центрі Києва на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія.

За попередніми даними, нетверезий водій виїхав на тротуар, проїхався сходами, а в потім протаранив автомобілі на проїжджій частині.

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В результаті події загинули чоловік і жінка. Також через ДТП п’ять автомобілів розбиті.

У патрульній поліції Києва заявили, що Хрещатик перекритий у бік Європейської площі. На місці працюють поліцейські та бригади швидкої.

ДТП у Києві

28 жовтня у Києві автобус на швидкості врізався у намет з продуктами. Інцидент відбувся на Видубичах.

У поліції уточнили, що у результаті ДТП травмувалися двоє осіб і одна людина загинула.

Згідно зі статистикою аварій, з січня до вересня цього року в країні зафіксували 118,8 тис. ДТП, це на 3,3% більше, ніж у 2019-му.

Водночас майже на 5% збільшилася кількість аварій, у результаті яких загинули люди.

Лідерами у антирейтингу за кількістю ДТП є Київ, а також Одеська та Київська області.