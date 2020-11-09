На Киевщине мужчина с ножом напал на беременную женщину

В Киевской области, а именно в городе Переяслав, мужчина с ножом набросился на беременную женщину. Нападающий угрожал ей насилием.

Прохожие быстро среагировали и вызвали полицию. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника. В результате нападения, женщина не пострадала.

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Следователи выяснили, что злоумышленник был под действием наркотиков. В его кармане нашли сверток каннабиса.

Правонарушитель задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины Задержание уполномоченным должностным лицом.

#Поліція оперативно затримала хулігана, який з ножем напав на перехожу жінку Нападником виявився 27-річний місцевий… Опубликовано Переяслав-Хмельницький Відділ Поліції Воскресенье, 8 ноября 2020 г.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище

В Конотопе на Сумщине правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девушку на кладбище. Он увидел, что жертва идет по темной улице, поэтому решил напасть.

Задержанному мужчине объявлено о подозрении в совершении изнасилования.

Фото: Dreamstime