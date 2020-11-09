На Київщині чоловік з ножем напав на вагітну жінку

У Київській області, а саме в м. Переяслав, чоловік з ножем накинувся на вагітну жінку. Нападник погрожував їй насильством.
Перехожі швидко зреагували та викликали поліцію. Правоохоронці затримали 27-річного зловмисника. Внаслідок нападу, жінка не постраждала.
Читайте: Різанина у Кривому Розі: зловмиснику оголосили про підозру
Слідчі з’ясували, що зловмисник був під дією наркотиків. У його кишені знайшли згорток канабісу.
Правопорушника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України Затримання уповноваженою службовою особою.
#Поліція оперативно затримала хулігана, який з ножем напав на перехожу жінку
Нападником виявився 27-річний місцевий…
Опубликовано Переяслав-Хмельницький Відділ Поліції Воскресенье, 8 ноября 2020 г.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі
У Конотопі на Сумщині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі. Він побачив, що жертва йде темною вулицею, тому вирішив напасти.
Затриманому чоловікові оголошено про підозру у вчиненні зґвалтування.
Фото: Dreamstime