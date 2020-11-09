Резня в Кривом Роге: злоумышленнику объявили о подозрении

29-летнему жителю Кривого Рога, который зарезал двух человек и ранил еще восьмерых, объявили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Жертвы преступного нападения находятся в больнице. Расследованием по делу занимается Криворожский отдел полиции.

Резня в Кривом Роге

Вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей. От полученных ранений двое пострадавших погибли, еще восемь госпитализировали в больницу.

Мужчина пояснил, что напал на людей, потому что ему так “приказал сделать Бог”.

Источник: сообщение ОГПУ