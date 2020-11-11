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Факты / Происшествия

Лицо было изуродовано до неузнаваемости: на Киевщине баран до смерти забил мужчину

В селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области на территории фермерского хозяйства нашли убитым 61-летнего мужчину.

Он лежал посреди двора. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости многочисленными гематомами, а также рваной раной. Погибшим оказался местный охранник, который приезжал на работу из города и работал посменно.

В то утро он вышел из сторожки, чтобы набрать воды. Вдруг из сумерек на него набросился баран. Взбешенное животное сначала било мужчину по ногам, а когда он потерял равновесие, нанесло несколько роковых ударов в голову.

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Когда же коллеги отогнали сумасшедшего барана от мужчины, тот был уже мертв. Местные говорят, что животное на предприятии уже давно боялись все работники. Гибель охранника квалифицировали как несчастный случай.

В Боярке ротвейлер покусал мужчину

В Боярке собака породы ротвейлер смертельно покусала мужчину. У погибшего была рваная рана правой голени и поврежденные сосуды. Мужчина скончался на месте.

Известно, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводка и намордника.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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