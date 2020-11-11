Обличчя було понівечене до невпізнаваності: на Київщині баран до смерті забив чоловіка

У селі Піщана Білоцерківського району Київської області на території фермерського господарства знайшли вбитим 61-річного чоловіка.

Він лежав посеред двору. Його обличчя було понівечене до невпізнаваності численними гематомами, а також рваною раною. Загиблим виявився місцевий охоронець, який приїздив на роботу з міста і працював позмінно.

Того ранку він вийшов із сторожки, щоб набрати води. Раптом із сутінків на нього накинувся баран. Оскаженіла тварина спочатку била чоловіка по ногах, а коли він втратив рівновагу, завдала кілька фатальних ударів у голову.

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Коли ж колеги відігнали навіженого барана від чоловіка, той був уже мертвий. Місцеві кажуть, що тварину на підприємстві вже давно боялися усі працівники. Загибель охоронця кваліфікували як нещасний випадок.

У Боярці ротвейлер покусав чоловіка

У Боярці собака породи ротвейлер смертельно покусав чоловіка. У загиблого була рвана рана правої гомілки і пошкоджені судини. Чоловік помер на місці.

Відомо, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника.