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Факты / Происшествия

Сбросил тело в погреб: на Харьковщине во время застолья мужчина зарезал родственника

В Красноградском районе Харьковщины 30-летний мужчина убил отчима сожительницы. Его тело спрятал в погребе.

О страшном событии в полицию около полуночи сообщила падчерица убитого. Рассказала, что когда попала в дом, увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками и сожителя в нетрезвом состоянии.

— Мужчина признался, что убил отчима женщины и спрятал тело в погребе. Отобрав у женщины деньги, преступник пошел пить дальше, — рассказали в полиции.

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За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья возникла ссора.

Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в грудь и живот. От полученных травм пострадавший скончался.

После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Баран убил человека

В селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области на территории фермерского хозяйства баран убил 61-летнего охранника.

В то утро он вышел из сторожки, чтобы набрать воды. Вдруг из сумерек на него набросился баран. Оголтелая животное сначала била мужа по ногам, а когда он потерял равновесие, нанесла несколько роковых ударов в голову.

Источник: полиция Харьковской области

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