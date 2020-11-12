У Красноградському районі Харківщини 30-річний чоловік вбив вітчима співмешканки. Його тіло заховав у льоху.
Про страшну подію до поліції близько опівночі повідомила падчерка вбитого. Розповіла, що коли потрапила до будинку, побачила розкидані порожні пляшки з-під алкоголю, плями крові на дивані, які були прикриті подушками та співмешканця у нетверезому стані.
– Чоловік зізнався, що вбив вітчима жінки та заховав тіло у льоху. Відібравши в жінки гроші, правопорушник пішов пиячити далі, – розповіли в поліції.
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За лічені години правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. В ході допиту підозрюваного поліцейські з’ясували, що після застілля виникла сварка.
Під час конфлікту затриманий завдавав удари кухонним ножем 61-річному чоловіку у груди та живіт. Від отриманих травм потерпілий помер.
Після скоєного, зловмисник виніс тіло загиблого у льох та накрив ганчір’ям.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Баран вбив людину
У селі Піщана Білоцерківського району Київської області на території фермерського господарства баран вбив 61-річного охоронця.
Того ранку він вийшов зі сторожки, щоб набрати води. Раптом із сутінків на нього накинувся баран. Оскаженіла тварина спочатку била чоловіка по ногах, а коли він втратив рівновагу, завдала кілька фатальних ударів у голову.
Джерело: поліція Харківської області