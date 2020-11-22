Нацполиция возбудила 11 уголовных дел: как прошел второй тур выборов

407 сообщений о нарушении избирательного законодательства, 11 уголовных дел — таковы результаты работы Нацполиции во время второго тура выборов мэров в 11 городах, который состоялся 22 ноября.

В частности, пять дел касаются фальсификаций, две — подкупа избирателей, по одной — незаконного использования бюллетеня, нарушения тайны голосования, хулиганства и подделки документов и печатей.

Во время повторного голосования больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области — 206.

Во Львовской области таких было 46, в Полтавской — 41, в Ровенской — 34, в Николаевской — 26, в Донецкой — 15, в Запорожской — 14, в Закарпатской — 12, в Черкасской — 11 и два — в Кировоградской.

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Самое распространенное нарушение — фотографирование избирательного бюллетеня или избирательной документации (177). На втором и третьем месте — незаконная агитация (36) и подкуп избирателей (20).

Кроме того, по результатам проведенных проверок составлено 10 административных протоколов.

Второй тур местных выборов 2020

22 ноября состоялся второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.

По данным ЦИК, средняя явка избирателей на 20.00 составила 29,53%.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.