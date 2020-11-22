Нацполіція порушила 11 кримінальних справ: як пройшов другий тур виборів

407 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства, 11 кримінальних справ – такі результати роботи Нацполіції під час другого туру виборів мерів в 11 містах, який відбувся 22 листопада.

Зокрема, п’ять справ стосуються фальсифікацій, дві – підкупу виборців, по одній – незаконного використання бюлетеня, порушення таємниці голосування, хуліганства та підроблення документів і печаток.

Під час повторного голосування найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській області – 206.

У Львівській області таких було 46, у Полтавській – 41, у Рівненській – 34, у Миколаївській – 26, у Донецькій – 15, у Запорізькій – 14, у Закарпатській – 12, у Черкаській – 11 та два – у Кіровоградській.

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Найпоширеніше порушення – фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації (177). На другому та третьому місці – незаконна агітація (36) та підкуп виборців (20).

Окрім того, за результатами проведених перевірок складено 10 адміністративних протоколів.

Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів 2020 в 11 містах України.

За даними ЦВК, середня явка виборців на 20.00 склала 29,53%.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.