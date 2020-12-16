У Кривому Розі Дніпропетровської області 15-річний школяр отруївся наркотиком снюс.

16 грудня хлопець спробував речовину у школі №85. Після цього підлітка з отруєнням госпіталізували до реанімації.

– Близько 13.00 15-річний учень школи №85 вжив наркотик під назвою снюс під час навчального процесу. Підлітка госпіталізували в одну з реанімацій міста, – зазначили місцеві ЗМІ.

Важкість стану хлопця нині невідома.

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16 декабря в одной из школ Центрально-Городского района ученик употребил снюс. Парня госпитализировали с наркотическим отравлением…

https://one.kr.ua/news/32201 Опубликовано Первый Городской телеканал. Новости Кривого Рога Среда, 16 декабря 2020 г.

Наркотик снюс – це вид тютюну. Його виготовляють зі зволоженого або висушеного тонко подрібненого тютюну, обробленого розчином солі і соди з додаванням ароматичних і смакових домішок та запаковують у пакетики, які схожі на чайні.

Його кладуть в рот між верхньою губою і яснами, від чого, зазвичай, буває блювота, оскільки нікотин – хімічний.

Снюс небезпечний для організму, адже він може спровокувати рак порожнини рота, підшлункової, стравоходу та легень.

Отруїлись електронними сигаретами

В одній зі шкіл Києва троє учнів отруїлися невідомою речовиною.

Перед цим діти курили електронні сигарети, які купили в інтернеті.

Джерело: Перший міський