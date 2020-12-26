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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Били трубой: в Бродах нашли двух школьников, издевавшихся над собакой на свалке

В Бродах Львовской области правоохранители установили личности двух школьников, которые жестоко избили собаку.

Выяснилось, что животное мучил 16-летний парень, а видео снимала его 14-летняя подружка.

Издевательства над собакой происходили на местной мусорной свалке, а для битья юноша использовал металлическую трубу, найденную неподалеку.

Правоохранителям удалось разыскать собаку и доставить ее в ветеринарную больницу: сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Издевательства над собакой в Бродах: полиция нашла героев видео

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Издевательства над собакой в Бродах

О том, что на Львовщине двое подростков поиздевались над собакой, полиция сообщила 26 декабря.

Тогда правоохранители занялись проверкой факта смертельного избиения животного.

На видео, быстро распространившегося в соцсетях и вызвавшее волну возмущения, подростки поместили собаку в мешок и избили еее, после чего животное, вероятно, погибло.

Больше всего пользователей соцсетей ужаснуло то, что избиение собаки сопровождалось веселым смехом за кадром.

Источник: Нацполиция

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