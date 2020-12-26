Знущання над собакою у Бродах: поліція знайшла героїв відео

У Бродах Львівської області правоохоронці встановили особи двох школярів, які жорстоко побили собаку.

З’ясувалося, що тварину мучив 16-річний хлопець, а відео знімала його 14-річна подружка.

Знущання над собакою відбувалося на місцевому сміттєзвалищі, а для побиття юнак використав металеву трубу, знайдену неподалік.

Правоохоронцям вдалося розшукали собаку та доставити його до ветеринарної лікарню: наразі його життю нічого не загрожує.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Знущання над собакою у Бродах

Про те, що на Львівщині двоє підлітків познущалися над собакою, поліція повідомила 26 грудня.

Тоді правоохоронці зайнялися перевіркою факту смертельного побиття тварини.

На відео, яке швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення, підлітки помістили собаку в мішок та побили його, після чого тварина, ймовірно, загинула.

Найбільше користувачів соцмереж жахнуло те, щообиття собаки супроводжувалося веселим сміхом за кадром.