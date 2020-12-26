Знущання над собакою у Бродах: поліція знайшла героїв відео

У Бродах Львівської області правоохоронці встановили особи двох школярів, які жорстоко побили собаку.
З’ясувалося, що тварину мучив 16-річний хлопець, а відео знімала його 14-річна подружка.
Знущання над собакою відбувалося на місцевому сміттєзвалищі, а для побиття юнак використав металеву трубу, знайдену неподалік.
Правоохоронцям вдалося розшукали собаку та доставити його до ветеринарної лікарню: наразі його життю нічого не загрожує.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.
Знущання над собакою у Бродах
Про те, що на Львівщині двоє підлітків познущалися над собакою, поліція повідомила 26 грудня.
Тоді правоохоронці зайнялися перевіркою факту смертельного побиття тварини.
На відео, яке швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення, підлітки помістили собаку в мішок та побили його, після чого тварина, ймовірно, загинула.
Найбільше користувачів соцмереж жахнуло те, щообиття собаки супроводжувалося веселим сміхом за кадром.