Под Киевом на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека.

Водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил удар от Volvo. В результате этого двух людей выбросило из авто, они погибли на месте происшествия. По предварительным данным, погибшие не были пристегнутыми ремнями безопасности.

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Водитель и пассажиры Volvo получили травмы. Четверых людей госпитализировали.

Honda разорвало в результате мощного удара, автомобиль также врезался в отбойник.







































Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины / 10 фотографий

ДТП на Киевщине с летальным исходом

Накануне в Киевской области произошло смертельное ДТП. На Житомирской трассе вблизи населенного пункта Березовка водитель Porsche сбил двух человек. Они умерли сразу на месте.

На заснеженной трассе было видно длинный тормозной путь.