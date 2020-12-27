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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины

Под Киевом на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека.

Водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил  удар от Volvo. В результате этого двух людей выбросило из авто, они погибли на месте происшествия. По предварительным данным, погибшие не были пристегнутыми ремнями безопасности.

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Водитель и пассажиры Volvo получили травмы. Четверых людей госпитализировали.

Honda разорвало в результате мощного удара, автомобиль также врезался в отбойник.

  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
  • Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины
Под Киевом столкнулись Honda и Volvo: погибшие вылетели из машины / 10 фотографий

ДТП на Киевщине с летальным исходом

Накануне в Киевской области произошло смертельное ДТП. На Житомирской трассе вблизи населенного пункта Березовка водитель Porsche сбил двух человек. Они умерли сразу на месте.

На заснеженной трассе было видно длинный тормозной путь.

Источник: Нацполиция

Фото: dtp.kiev.ua, Нацполиция

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