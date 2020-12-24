Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: столкнулись два грузовика, есть погибшие

На автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП — столкнулись два грузовика, водитель одного погиб на месте.

По данным ГСЧС, ночью, 24 декабря в 04.50 в Киевской области на 88 километре трассы Киев-Одесса произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей марок DAF и Mersedes.

По прибытии на место событий отделения группы спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области было выявлено, что водитель грузовика DAF погиб на месте, другому нужна была помощь по деблокированию.

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Спасатели с помощью гидравлического инструмента (ножниц, домкрата и комбинированного инструмента) деблоковали потерпевшего водителя Mersedes, 1977 года рождения.

К указанным работам от ГСЧС привлекалось четыре человек личного состава и одна единица спецтехники.











На трассе Киев-Одесса столкнулись две фуры — людей вырезали из авто / 3 фотографии

Смертельные ДТП

23 декабря вблизи поселка Березовка Киевской области утром 23 декабря произошел смертельное ДТП.

Водитель на внедорожнике марки Porsche сбил насмерть двух человек на Житомирской трассе. По предварительным данным, водитель не успел затормозить вовремя на скользкой, заснеженной дороге.