Смертельное ДТП под Киевом: водитель Porsche насмерть сбил двух человек

Вблизи поселка Березовка Киевской области утром 23 декабря произошла смертельная авария. Водитель на внедорожнике марки Porsche сбил насмерть двух человек на Житомирской трассе.

На засыпанной снегом дороге виден длинный тормозные путь автомобиля. Сейчас на месте трагедии работает патрульная полиция.

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Смертельное ДТП на Ровенщине

Накануне в Ровенской области произошла авария с участием пяти автомобилей. Бус столкнулся с легковым автомобилем — его отбросило на встречную полосу, после чего пострадали еще три авто.

В результате инцидента погиб один из водителей, другой получил травмы — его забрали в больницу. Подробности о ДТП на Ровенщине с участием пяти авто читайте на Фактах ICTV.

Источник: dtp.kiev.ua