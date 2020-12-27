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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини

Під Києвом на Житомирській трасі зіткнулися автомобілі Honda і Volvo. В результаті аварії загинули дві людини.

Водій автомобіля Honda розвернувся в бік Києва та отримав удар від Volvo. В результаті цього двох людей викинуло з авто, вони загинули на місці події. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.

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Водій і пасажири Volvo отримали травми. Чотирьох людей госпіталізували.

Honda розірвало в результаті потужного удару, автомобіль також врізався у відбійник.

  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
  • Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини
Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини / 9 фотографий

ДТП на Київщині з летальними випадками

Напередодні у Київській області сталася смертельна ДТП. На Житомирській трасі поблизу населеного пункту Березівка водій Porsche збив двох осіб. Вони померли одразу на місці.

На засніженій трасі було видно довгий гальмівний шлях.

Джерело: Нацполіція

Фото: dtp.kiev.ua, Нацполіція

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