Під Києвом на Житомирській трасі зіткнулися автомобілі Honda і Volvo. В результаті аварії загинули дві людини.

Водій автомобіля Honda розвернувся в бік Києва та отримав удар від Volvo. В результаті цього двох людей викинуло з авто, вони загинули на місці події. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.

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Водій і пасажири Volvo отримали травми. Чотирьох людей госпіталізували.

Honda розірвало в результаті потужного удару, автомобіль також врізався у відбійник.



































Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини / 9 фотографий

ДТП на Київщині з летальними випадками

Напередодні у Київській області сталася смертельна ДТП. На Житомирській трасі поблизу населеного пункту Березівка водій Porsche збив двох осіб. Вони померли одразу на місці.

На засніженій трасі було видно довгий гальмівний шлях.