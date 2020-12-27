Під Києвом зіткнулися Honda і Volvo: загиблі вилетіли з машини

Під Києвом на Житомирській трасі зіткнулися автомобілі Honda і Volvo. В результаті аварії загинули дві людини.
Водій автомобіля Honda розвернувся в бік Києва та отримав удар від Volvo. В результаті цього двох людей викинуло з авто, вони загинули на місці події. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.
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Водій і пасажири Volvo отримали травми. Чотирьох людей госпіталізували.
Honda розірвало в результаті потужного удару, автомобіль також врізався у відбійник.
ДТП на Київщині з летальними випадками
Напередодні у Київській області сталася смертельна ДТП. На Житомирській трасі поблизу населеного пункту Березівка водій Porsche збив двох осіб. Вони померли одразу на місці.
На засніженій трасі було видно довгий гальмівний шлях.