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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Украинец пытался вывезти в ОРЛО старинные книги и иконы

Украинские пограничники пресекли попытку вывоза в ОРЛО старинных икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

В КПВВ Станица Луганская задержали 57-летнего мужчину, который направлялся в оккупированную Брянку и пытался вывезти предметы старины без соответствующих документов.

В его вещах обнаружили такие предметы:

  • икона св. Феодоры 1800 г.;
  • книга Лукреций о природе вещей, 1913 г.;
  • Географический атлас, 1890 г.;
  • Псалтирь, 1898 г.;
  • икона Иисуса Христа, год неизвестный.

Читайте: В Харьковской области пограничники обнаружили контрабанду книг, табака и автозапчастей

Сейчас предметы изъяты. На мужчину составлены материалы об административном нарушении.

Ікони

Разоблачение контрабандистов

Украинские правоохранители разоблачили контрабандистов.

Злоумышленники завозили из-за границы медицинские лекарственные средства.

Подробнее о разоблачении контрабандистов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госпогранслужба

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