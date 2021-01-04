Украинские пограничники пресекли попытку вывоза в ОРЛО старинных икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.
В КПВВ Станица Луганская задержали 57-летнего мужчину, который направлялся в оккупированную Брянку и пытался вывезти предметы старины без соответствующих документов.
В его вещах обнаружили такие предметы:
- икона св. Феодоры 1800 г.;
- книга Лукреций о природе вещей, 1913 г.;
- Географический атлас, 1890 г.;
- Псалтирь, 1898 г.;
- икона Иисуса Христа, год неизвестный.
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Сейчас предметы изъяты. На мужчину составлены материалы об административном нарушении.
Разоблачение контрабандистов
Украинские правоохранители разоблачили контрабандистов.
Злоумышленники завозили из-за границы медицинские лекарственные средства.
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