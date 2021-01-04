Украинские пограничники пресекли попытку вывоза в ОРЛО старинных икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

В КПВВ Станица Луганская задержали 57-летнего мужчину, который направлялся в оккупированную Брянку и пытался вывезти предметы старины без соответствующих документов.

В его вещах обнаружили такие предметы:

икона св. Феодоры 1800 г.;

книга Лукреций о природе вещей, 1913 г.;

Географический атлас, 1890 г.;

Псалтирь, 1898 г.;

икона Иисуса Христа, год неизвестный.

Читайте: В Харьковской области пограничники обнаружили контрабанду книг, табака и автозапчастей

Сейчас предметы изъяты. На мужчину составлены материалы об административном нарушении.

Разоблачение контрабандистов

Украинские правоохранители разоблачили контрабандистов.

Злоумышленники завозили из-за границы медицинские лекарственные средства.

Подробнее о разоблачении контрабандистов читайте на Фактах ICTV.