Военнослужащие отдела Веселое Харьковского отряда обнаружили незаконное перемещение художественной литературы и запчастей к тракторам в Российскую Федерацию. На направление возможного движения нарушителей выставили пограничный наряд, который неподалеку Борисовки остановил для проверки ВАЗ-2121.

В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике.

Правоохранители выяснили, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

По их словам, им пообещали заплатить по $ 200 США. На украинском составили административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги, предварительно оценены в 80 тыс. Грн и запчасти передадут в компетентные правоохранительные органы.























































В Харьковской области пограничники обнаружили контрабанду книг, табака и автозапчастей / 14 фотографий

Также на участке отдела Дергачи пограничники Харьковского отряда помешали перемещению из России в Украину партии табака и кальяна. Пограничный наряд обнаружил следы подъезда к государственной границе транспортного средства.

Во время проверки местности правоохранители нашли неподалеку 16 коробок со смесью для кальяна. Сейчас следствие разыскивает причастных лиц.

Пограничники разоблачили контрабанду наркотиков в ЕС

В Одесской области пограничники обнаружили международный канал контрабанды наркотиков. Кокаин прибыл в Украину в Морской порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов. Конечным пунктом доставки наркотических веществ должна была стать одна из стран Европейского Союза.

Фото: Государственная пограничная служба Украины