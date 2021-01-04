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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Українець намагався вивезти в ОРЛО старовинні книги та ікони

Українські прикордонники попередили спробу вивезення до ОРЛО старовинних ікон та книг, які можуть становити культурну цінність.

У КПВВ Станиця Луганська затримали 57-річного чоловіка, який прямував до окупованої Брянки та намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів.

У його речах виявили такі предмети:

  • ікона св. Феодори, 1800 р.;
  • книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;
  • Географічний атлас, 1890 р.;
  • Псалтирь, 1898 р.;
  • ікона Ісуса Христа, рік невідомий.

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Нині предмети вилучено. На чоловіка складено матеріали про адміністративне порушення.

Ікони

Викриття контрабандистів

Українські правоохоронці викрили контрабандистів.

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Джерело: Держприкордонслужба

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