Українські прикордонники попередили спробу вивезення до ОРЛО старовинних ікон та книг, які можуть становити культурну цінність.

У КПВВ Станиця Луганська затримали 57-річного чоловіка, який прямував до окупованої Брянки та намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів.

У його речах виявили такі предмети:

ікона св. Феодори, 1800 р.;

книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;

Географічний атлас, 1890 р.;

Псалтирь, 1898 р.;

ікона Ісуса Христа, рік невідомий.

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Нині предмети вилучено. На чоловіка складено матеріали про адміністративне порушення.

Викриття контрабандистів

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