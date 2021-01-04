Українські прикордонники попередили спробу вивезення до ОРЛО старовинних ікон та книг, які можуть становити культурну цінність.
У КПВВ Станиця Луганська затримали 57-річного чоловіка, який прямував до окупованої Брянки та намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів.
У його речах виявили такі предмети:
- ікона св. Феодори, 1800 р.;
- книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;
- Географічний атлас, 1890 р.;
- Псалтирь, 1898 р.;
- ікона Ісуса Христа, рік невідомий.
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Нині предмети вилучено. На чоловіка складено матеріали про адміністративне порушення.
Викриття контрабандистів
Українські правоохоронці викрили контрабандистів.
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