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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Продавали запрещенные лекарства: в Украине разоблачили масштабную контрабанду медпрепаратов

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые распространяли запрещенные лекарственные средства.

Контрабандисты ввозили из-за границы сильнодействующие медицинские лекарственные средства. После чего этот товар через интернет продавали на всей территории Украины и Европы.

Правонарушители за сбыт запрещенных лекарств получили прибыль более 65 млн грн. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным киберполиции, к незаконной деятельности были причастны семь человек в возрасте от 23 до 35 лет. Один из них создал и администрировал сайт, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон — вещества, которые запрещены в Украине.

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Кроме того, преступники организовали сеть из 25 дилеров, а именно владельцев интернет-магазинов и закрытых каналов в мессенджерах.

Запрещенные лекарства продавали на всей территории Европы, а деньги злоумышленникам присылали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

Во время обысков было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и сильнодействующие лекарственные средства стоимостью более 3 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ст. 201 (Контрабанда) УК Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются.

  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
  • Киберполиции разоблачила контрабанду запрещенных лекарств
Продавали запрещенные лекарства: в Украине разоблачили масштабную контрабанду медпрепаратов / 3 фотографии

Контрабанда лекарств

В Киеве 29-летний мужчина получил тюремный срок за попытку контрабанды сильнодействующих препаратов в ЕС.

Мужчина собственноручно упаковал 30 ампул нандролона и 600 таблеток метандиенона в праздничные упаковки из-под конфет. Пакет со “сладостями” был передан водителю рейсового автобуса Киев-Вроцлав-Прага: для дополнительной защиты человек обмотал упаковки красной бумагой.

Фото: Киберполиция

Источник: Киберполиция

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