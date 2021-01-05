PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Николаеве под колесами погрузчика погибла работница речпорта

Ночью на территории Николаевского речного порта работник предприятия Укрречфлот наехал погрузчиком на коллегу, которая следила за выполнением работ. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

23-летний водитель загружал удобрения и наехал на 44-летнюю работницу, когда двигался задним ходом. На женщине не было светоотражающей жилетки и каски.

Читайте: В Николаеве мужчина подстрелил подростка из-за салюта

Следователи начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Смерть на работе в Николаеве – в речпорту погибла работница

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 8 лет.

На Дунае погиб капитан буксира

3 января в реке Дунай обнаружили тело 48-летнего капитана буксира Портовый-22.

Когда капитан выпал за борт буксира, ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения он не смог своевременно им воспользоваться и наглотался воды.

Смерть капитана расследуют как умышленное убийство.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка