Смерть на работе в Николаеве – в речпорту погибла работница

Ночью на территории Николаевского речного порта работник предприятия Укрречфлот наехал погрузчиком на коллегу, которая следила за выполнением работ. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

23-летний водитель загружал удобрения и наехал на 44-летнюю работницу, когда двигался задним ходом. На женщине не было светоотражающей жилетки и каски.

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Следователи начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 8 лет.

На Дунае погиб капитан буксира

3 января в реке Дунай обнаружили тело 48-летнего капитана буксира Портовый-22.

Когда капитан выпал за борт буксира, ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения он не смог своевременно им воспользоваться и наглотался воды.

Смерть капитана расследуют как умышленное убийство.