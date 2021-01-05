Смерть на роботі в Миколаєві – у річпорту загинула працівниця

Уночі на території Миколаївського річкового порту працівник підприємства Укррічфлот наїхав навантажувачем на колегу, яка стежила за виконанням робіт. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

23-річний водій завантажував добрива й наїхав на 44-річну працівницю, коли рухався заднім ходом. На жінці не було світловідбивної жилетки та каски.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 8 років.

На Дунаї загинув капітан буксира

3 січня в річці Дунай виявили тіло 48-річного капітана буксира Портовий-22.

Коли капітан випав за борт буксира, йому скинули рятівне коло, але через швидку течію він не зміг своєчасно ним скористатись та наковтався води.

Смерть капітана розслідують як умисне вбивство.