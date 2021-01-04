3 січня близько 15.00 у Дунаї виявили тіло 48-річного капітана буксира Портовий-22. Поліції Одеської області розслідує причини й обставини його смерті.
Попередньо встановлено, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.
– Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось, – уточнила вона.
Тіло моряка направлено на судово-медичну експертизу.
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За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.
На Закарпатті в новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.
Він йшов додому зі своєю дівчиною. Пара переходила річку через місток і юнак випадково послизнувся і впав у воду.