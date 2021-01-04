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Валентина Летяк |

Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира

3 січня близько 15.00 у Дунаї виявили тіло 48-річного капітана буксира Портовий-22. Поліції Одеської області розслідує причини й обставини його смерті.

Попередньо встановлено, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

– Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось, – уточнила вона.

Тіло моряка направлено на судово-медичну експертизу.

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За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.

На Закарпатті в новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.

Він йшов додому зі своєю дівчиною. Пара переходила річку через місток і юнак випадково послизнувся і впав у воду.

Джерело: Укрінформ

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