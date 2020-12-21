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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Разозлился из-за салюта: в Николаеве мужчина подстрелил подростка

В Николаеве нетрезвый мужчина подстрелил из травматического пистолета 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел посреди спального микрорайона, а причиной конфликта стал обычный фейерверк, который запускали во дворе во время празднования детского дня рождения.

Брат именинницы смотрел как запускают салют, но в один момент он просто упал на землю. У ребенка обнаружили ушиб мягких тканей, пока состояние парня удовлетворительное.

Стрелком оказался сосед, которому надоел грохот пиротехники, и он, сам находясь пьяным, решил успокоить шумных детей. А после этого еще решил выяснить отношения, взяв с собой биту.

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Полиция осудила действия мужчины и поместила его в следственный изолятор.

В Винницкой области мужчина забил до смерти возлюбленную

В селе Великая Бушинка в Винницкой области пьяный мужчина забил до смерти свою возлюбленную.

Причиной такой агрессии со стороны мужчины могла стать ревность.

37-летнему Сергею грозит наказание в виде 15 лет заключения.

Источник: Надзвичайні новини

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