Разозлился из-за салюта: в Николаеве мужчина подстрелил подростка

В Николаеве нетрезвый мужчина подстрелил из травматического пистолета 10-летнего мальчика.
Инцидент произошел посреди спального микрорайона, а причиной конфликта стал обычный фейерверк, который запускали во дворе во время празднования детского дня рождения.
Брат именинницы смотрел как запускают салют, но в один момент он просто упал на землю. У ребенка обнаружили ушиб мягких тканей, пока состояние парня удовлетворительное.
Стрелком оказался сосед, которому надоел грохот пиротехники, и он, сам находясь пьяным, решил успокоить шумных детей. А после этого еще решил выяснить отношения, взяв с собой биту.
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Полиция осудила действия мужчины и поместила его в следственный изолятор.
В Винницкой области мужчина забил до смерти возлюбленную
В селе Великая Бушинка в Винницкой области пьяный мужчина забил до смерти свою возлюбленную.
Причиной такой агрессии со стороны мужчины могла стать ревность.
37-летнему Сергею грозит наказание в виде 15 лет заключения.