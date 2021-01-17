Пожар в Одессе — горит гостиница

В Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором располагается отель. Пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Пылает весь крышу здания.
В 21.30 на месте пожара обнаружено тело погибшего человека.
— 17 января в 20.30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. По состоянию на 21.00 возгорание на площади 1 500 м², — сообщили с ГСЧС.
В службе отметили, что по предварительной информации все жильцы дома, в котором произошел пожар, выведены на свежий воздух.
Тушение пожара продолжается. Организована бесперебойная подача воды. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Пожар в Калуше
15 января в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на территории нефтяного завода. На предприятии Карпатнефтехим загорелась пиролизная печь.
Огонь повредил 45 м² территории. На месте происшествия работало 53 спасателя и 16 единиц специальной техники.