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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Одессе произошел пожар в частном отеле: есть погибший

В Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором располагается отель. Пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Пылает весь крышу здания.

В 21.30 на месте пожара обнаружено тело погибшего человека.

— 17 января в 20.30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. По состоянию на 21.00 возгорание на площади 1 500 м², — сообщили с ГСЧС.

  • Пожар в Одессе — горит гостиница
  • Пожар в Одессе — горит гостиница
  • Пожар в Одессе — горит гостиница
  • Пожар в Одессе — горит гостиница
  • Пожар в Одессе — горит гостиница
  • Пожар в Одессе — горит гостиница
В Одессе произошел пожар в частном отеле: есть погибший / 3 фотографии

В службе отметили, что по предварительной информации все жильцы дома, в котором произошел пожар, выведены на свежий воздух.

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Тушение пожара продолжается. Организована бесперебойная подача воды. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Пожар в Калуше

15 января в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на территории нефтяного завода. На предприятии Карпатнефтехим загорелась пиролизная печь.

Огонь повредил 45 м² территории. На месте происшествия работало 53 спасателя и 16 единиц специальной техники.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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