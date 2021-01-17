Пожежа в Одесі – горить готель

В Одесі загорівся триповерховий будинок, в якому розташовується готель. Пожежа охопила площу в 1,5 тис. квадратних метрів. Палає весь дах будівлі.

О 21.30 на місці пожежі виявили тіло загиблої особи.

– 17 січня о 20.30 в Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загоряння третього поверху і даху триповерхового житлового будинку. Станом на 21.00 загоряння на площі 1 500 м², – повідомили з ДСНС.











В Одесі сталася пожежа в приватному готелі: є загиблий / 3 фотографии

У службі зазначили, що за попередньою інформацією всі мешканці будинку, в якому сталася пожежа, виведені на свіже повітря.

Гасіння пожежі триває. Організовано безперебійне подання води. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Пожежа у Калуші

15 січня у місті Калуш Івано-Франківської області сталася пожежа на території нафтового заводу. На підприємстві Карпатнафтохім загорілася піролізна піч.

Вогонь пошкодив 45 м кв території. На місці події працювало 53 рятувальника та 16 одиниць спеціальної техніки.