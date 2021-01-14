В Шевченковском районе Киева на углу улиц Жилянской и Старовокзальной произошел масштабный пожар. Причины инцидента пока неизвестны.
Возгорание возникло в одноэтажном здании на площади 80 квадратных метров. Спасатели уже потушили пламя. Обошлось без жертв и пострадавших.
Смерть ребенка во время пожара
23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.
В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.
Подробнее о пожаре в Одесской области читайте на Фактах ICTV.
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