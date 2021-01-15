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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пожар в Калуше: горел завод Карпатнефтехим

В городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на территории нефтяного завода. На предприятии Карпатнефтехим загорелась пиролизная печь.

Огонь повредил 45 м кв территории. Сообщение о пожаре Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила в 14.40. Через час спасателям удалось погасить огонь.

После этого на территории предприятия и за его пределами был проведен анализ воздуха — превышение концентрации вредных веществ не зафиксировано. На месте происшествия работало 53 спасателя и 16 единиц специальной техники.

  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
Пожар в Калуше: горел завод Карпатнефтехим / 2 фотографии

 

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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