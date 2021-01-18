Люди в обгоревшей одежде падали из окон: очевидцы рассказали подробности пожара в Одессе

В воскресенье, 17 января, Одессу всколыхнула беда — масштабный пожар в гостинице на улице Посмитного.

По данным спасателей, погибли два человека. Борьба с огнем продолжалась почти четыре часа. Трехэтажное здание выгорело почти полностью.

Очевидцы рассказали — сначала погас свет, а затем из коридоров пошел едкий запах дыма. Чтобы спастись, люди уже в обгоревшей одежде выпрыгивали из окон.

Один из гостей отеля в состоянии шока, пытаясь спастись, забился между перестенкой — оттуда его доставали спасатели.

В одну из больниц города с отравлением угарным газом пять человек. Почти у всех пациентов — ожоги дыхательных путей.

Остальных жителей отеля в тот же вечер расселили по другим гостиницам.

Причину пожара в ГСЧС сейчас не называют, рассматривают несколько версий. Скорее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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