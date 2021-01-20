Пожежа в Одесі – горів гуртожиток юридичної академії

В Одесі ніч на 20 січня на другому поверсі в будівлі гуртожитку Одеської юридичної академії виникла пожежа. Самостійно евакуювалися дев’ять осіб, постраждалих немає.

– 20 січня о 3.44 в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення на 2-му поверсі 2-х поверхового будинку гуртожитку юридичної академії в Приморському районі Одеси на вул. Академічна, 30, корпус 3, – повідомили в ДСНС.















В Одесі горів гуртожиток Юридичної академії / 4 фотографии

Після прибуття рятувальники встановили загоряння старих речей, майна і сміття в кімнаті. О 4.25 пожежу вдалося локалізувати, а незабаром і ліквідувати її на площі 15 м².

Рятувальники підкреслили, що будівля нині не експлуатується. На 2-му поверсі кімнати не заселені. Причина пожежі та збитки встановлюються.

До ліквідації пожежі залучалися 33 осіб особового складу та 10 одиниць основної пожежної техніки.

17 січня в Одесі загорівся триповерховий будинок, в якому розташовується готель. Пожежа охопила площу в 1,5 тис. квадратних метрів.

На місці пожежі виявили тіло загиблої особи. Боротьба з вогнем тривала майже чотири години. Триповерхова будівля вигоріла майже вщент.