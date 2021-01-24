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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

В Лондоне над парламентом поднялись столбы черного дыма

Обновлено 16.30: Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце и сообщили, что пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке.

В Лондоне над парламентом поднялись столбы черного дыма

В центре Лондона над зданием Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, виднеются столбы черного дыма. Вероятно произошло возгорание. поскольку сработала противопожарная сигнализация.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, как над зданием клубится столб черного дыма. Подробности и информация о причинах возгорания не поступали.

Всего несколько дней назад членов британского парламента предупредили о том, что им придется съехать, поскольку в здании необходимо провести срочный ремонт.

Сожгли 144-летнюю церковь

В столице Чили Сантьяго митингующие сожгли 144-летнюю деревянную церковь, когда отмечали годовщину начала антиправительственного движения.

Они сожгли один из старейших католических соборов столицы. Охвачены огнем купол и шпиль упали на землю.

Источник: Daily Express 

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