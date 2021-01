Обновлено 16.30: Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце и сообщили, что пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке.

В центре Лондона над зданием Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, виднеются столбы черного дыма. Вероятно произошло возгорание. поскольку сработала противопожарная сигнализация.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, как над зданием клубится столб черного дыма. Подробности и информация о причинах возгорания не поступали.

Всего несколько дней назад членов британского парламента предупредили о том, что им придется съехать, поскольку в здании необходимо провести срочный ремонт.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq

— Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021