PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Лондоні над парламентом піднялись стовпи чорного диму

Оновлено 16.30: Влада Лондону спростувала повідомлення про пожежу в Вестмінстерському палаці та зазначила, що пожежна сигналізація в будівлі спрацювала помилково.

У Лондоні над парламентом піднялись стовпи чорного диму

У центрі Лондона над будівлею Вестмінстерського палацу, де розташовується британський парламент, видніються стовпи чорного диму. Ймовірно сталося загоряння, оскільки спрацювала протипожежна сигналізація.

Очевидці публікують в соцмережах кадри, як над будівлею в’ється стовп чорного диму. Офіційна нформація про причини загоряння наразі не надходила.

Всього кілька днів тому членів британського парламенту попередили про те, що їм доведеться з’їхати, оскільки в будівлі необхідно провести терміновий ремонт.

Спалили 144-річну церкву

У столиці Чилі Сантьяго мітингувальники спалили 144-річну дерев’яну церкву, коли відзначали річницю початку антиурядового руху.

Вони спалили один з найстаріших католицьких соборів столиці. Охоплені вогнем купол і шпиль впали на землю.

Источник: Daily Express 

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору