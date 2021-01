Оновлено 16.30: Влада Лондону спростувала повідомлення про пожежу в Вестмінстерському палаці та зазначила, що пожежна сигналізація в будівлі спрацювала помилково.



У центрі Лондона над будівлею Вестмінстерського палацу, де розташовується британський парламент, видніються стовпи чорного диму. Ймовірно сталося загоряння, оскільки спрацювала протипожежна сигналізація.

Очевидці публікують в соцмережах кадри, як над будівлею в’ється стовп чорного диму. Офіційна нформація про причини загоряння наразі не надходила.

Всього кілька днів тому членів британського парламенту попередили про те, що їм доведеться з’їхати, оскільки в будівлі необхідно провести терміновий ремонт.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq

— Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021