В Ивано-Франковске пара украинцев занялась любовью на главной ратуше города, это засняла камера. Мэр Руслан Марцинкив не растерялся и с юмором прокомментировал этот инцидент, предложив ввести подобную платную услугу в населенном пункте.

Он отметил, что можно брать по 100 тыс. грн за интим на одной из главных достопримечательностей Ивано-Франковска.

— Новую услугу введем на ратуше! 100 тыс. грн за занятие любовью на фоне панорамы города, — написал Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, заработанные деньги пойдут на реставрацию ратуши.

Само видео появилось 2 февраля около 16.00, его в Instagram опубликовал блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. Видео быстро распространилось в сети.

Секс-вечеринка в Брюсселе

В декабре 2020 года в центре Брюсселя полиция прекратила секс-вечеринку с 25 участниками.

Один из них является членом Европейского парламента.

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Источник: Руслан Марцинкив