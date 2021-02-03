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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Інтим на ратуші: мер Івано-Франківська запропоновував запровадити нову послугу

В Івано-Франківську пара українців зайнялася коханням на головній ратуші міста, це зняла камера. Мер Руслан Марцінків не розгубився і з гумором прокоментував цей інцидент, запропонувавши запровадити таку платну послугу у населеному пункті.

секс на ратуше, ивано-франковск

Він зазначив, що можна брати 100 тис. грн з бажаючих за інтим на одній з головних визначних пам’яток Івано-Франківська.

– Нову послугу запровадимо на ратуші! 100 тис. грн за заняття коханням на тлі панорами міста, – написав Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, за його словами, зароблені гроші підуть на реставрацію ратуші.

Відео з’явилося 2 лютого близько 16.00, його у Instagram опублікував блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. Відео швидко поширилося у мережі.

Секс-вечірка в Брюсселі

У грудні 2020 року у центрі Брюсселя поліція припинила секс-вечірку з 25 учасниками.

Один з них є членом Європейського парламенту.

Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Руслан Марцінків

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