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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Пожары в Австралии — уничтожено более 9 тыс гектаров леса и 71 здание

Масштабный лесной пожар возле города Перт распространяется дальше, жители бегут в центры эвакуации. Столица западной Австралии Перт находится в суровой карантинной зоне, что очень усложняет сообщение.

Пожары в Австралии — уничтожено более 9 тыс гектаров леса и 71 здание

Пожар на окраине Перта, в городе Суон, начался еще в понедельник, 1 февраля, во вторник сильный ветер расширил площадь огня, и пожарные практически не могут подобраться к очагу возгорания.

Местные жители находят кусочки горячего угля за пять километров от эпицентра катастрофы.

Пламя уже охватило 9 тыс. гектаров леса и уничтожило 71 здание, шесть пожарных получили ожоги. Пожарные службы готовятся к возможному ухудшению условий в среду.

Правительство и пожарные службы призывают людей, которые живут вблизи, готовится к срочному отъезду или сразу отправляться в центры эвакуации.

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Пожары в Австралии

Лесные пожары — не новая проблема Австралии. В прошлом году огонь уничтожил больше 6 млн гектаров леса, 2,5 тыс. домов и забрал жизни 25 человек. Главной причиной масштабных пожаров считают аномальную засуху.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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