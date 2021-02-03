Масштабный лесной пожар возле города Перт распространяется дальше, жители бегут в центры эвакуации. Столица западной Австралии Перт находится в суровой карантинной зоне, что очень усложняет сообщение.
Пожар на окраине Перта, в городе Суон, начался еще в понедельник, 1 февраля, во вторник сильный ветер расширил площадь огня, и пожарные практически не могут подобраться к очагу возгорания.
Местные жители находят кусочки горячего угля за пять километров от эпицентра катастрофы.
Пламя уже охватило 9 тыс. гектаров леса и уничтожило 71 здание, шесть пожарных получили ожоги. Пожарные службы готовятся к возможному ухудшению условий в среду.
Правительство и пожарные службы призывают людей, которые живут вблизи, готовится к срочному отъезду или сразу отправляться в центры эвакуации.
Пожары в Австралии
Лесные пожары — не новая проблема Австралии. В прошлом году огонь уничтожил больше 6 млн гектаров леса, 2,5 тыс. домов и забрал жизни 25 человек. Главной причиной масштабных пожаров считают аномальную засуху.