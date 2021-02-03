Масштабный лесной пожар возле города Перт распространяется дальше, жители бегут в центры эвакуации. Столица западной Австралии Перт находится в суровой карантинной зоне, что очень усложняет сообщение.

Пожар на окраине Перта, в городе Суон, начался еще в понедельник, 1 февраля, во вторник сильный ветер расширил площадь огня, и пожарные практически не могут подобраться к очагу возгорания.

Местные жители находят кусочки горячего угля за пять километров от эпицентра катастрофы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пламя уже охватило 9 тыс. гектаров леса и уничтожило 71 здание, шесть пожарных получили ожоги. Пожарные службы готовятся к возможному ухудшению условий в среду.

Правительство и пожарные службы призывают людей, которые живут вблизи, готовится к срочному отъезду или сразу отправляться в центры эвакуации.

Пожары в Австралии

Лесные пожары — не новая проблема Австралии. В прошлом году огонь уничтожил больше 6 млн гектаров леса, 2,5 тыс. домов и забрал жизни 25 человек. Главной причиной масштабных пожаров считают аномальную засуху.