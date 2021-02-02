На западном побережье Австралии лесной пожар, который охватил площадь более 6 тыс. га, уничтожил от 20 до 30 жилых домов в городе Суон.

Из-за лесного пожара свои дома вынуждены были покинуть около 400 жителей города Суон, который находится в 40 км от Перта. Сейчас люди находятся в эвакуационных центрах штата Западная Австралия, административным центром которого является Перт.

По словам комиссара региональной службы Крейга Уотерса, за минувшую ночь площадь возгорания значительно выросла, а ее периметр достиг 60 км.

Сейчас с огнем борются более 300 пожарных, которым помогают волонтеры и рейнджеры департамента охраны дикой природы.

Пожар пока не удается ликвидировать из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Информации о погибших нет.

Впоследствии огонь добрался до национального парка города Вуролоу. Дым окутал сам город, а местные власти призывают население к максимальному вниманию на дорогах.

Дымовая завеса простирается от Джундалупа до Фримантла и до острова Роттнест. Частицы пепла пролетают в юго-западных пригородах Перта.

Департамент пожарных и аварийных служб заявил, что ожидается, что дым рассеется в ближайшие дни, и призвал людей быть осторожными, включать фары во время вождения авто и двигаться медленно.

Источник: WA Today