PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

В одном из сел Белоцерковского района Киевской области произошло жестокое убийство. Заботливый муж расчленил мать своих четверых детей, а остатками четыре дня топил печь.

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

Супруги жили мирно и ни в чем не нуждались: за годы семейной жизни у Федора и Марины родились две девочки и два мальчика.

Когда мать бесследно исчезла, не забрав из дома никаких вещей, отец объяснил детям, что она поехала в гости к знакомым.

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

Первыми о трагедии догадались соседи, которые почувствовали запах горелой плоти и позвонили в полицию.

— Конечности понаходили в грубке. Зубы там ее… Ой, Боже мой, и еще пальчики. Там еще немножечко осталось косточек. А пепел он рассыпал по двору, — рассказала соседка Людмила, которая собственными глазами видела остатки расчлененной женщины.

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

48-летний Федор признался правоохранителям, как и почему обычная ссора с женой закончилась кровавым убийством.

Выяснилось, что 35-летняя Марина ударила мужа по спине, а в ответ получила сильный удар кулаком в лицо.

Женщина упала виском прямо на острый металлический выступ гаражных ворот и мгновенно погибла.

Быстро оправившись от случившегося, Федор взял топор и изрубил молодую жену на куски, а остатки ночью вывозил на машине.

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

— По словам задержанного, голову умершей он отвез на свалку, где, обложив ее покрышками, облил бензином и сжег, — подтвердили в полиции.

Впоследствии горе-муж понял, что кости не горят в огне, и вернулся за головой жены.

А вот туловище женщины он обвязал веревкой с металлическими трубами и вывез к реке: там мужчина отошел от берега аж на 200 метров и выбросил останки в прорубь.

После такого признания полиция пыталась выяснить причины, за что Федор так жестоко расправился над женой, однако никаких объяснений не было.

Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

На фоне такого бесчеловечного поступка соседи поговаривают, что так судьба наказала Марину за самоубийство ее матери.

Оказалось, что сначала Федор ухаживал за старшей женщиной, и должен был стать отчимом для Марины.

— Она как вернулась с учебы домой, тут Федя на нее, молодую, и запал. Мать сильно плакала, просила, чтобы не шла к нему. Марина не послушалась, а мать повесилась, — добавляет соседка.

Горе-мужу за содеянное грозит 15 лет тюрьмы, а все четверо детей останутся сиротами.

За годы совместной жизни пара так и не поженилась, а по документам женщина была матерью-одиночкой. Дальнейшая судьба детей неизвестна — близких родственников, кроме крестной, у них просто нет.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх