Останками топил печь, голову сжег на свалке: на Киевщине мужчина расчленил собственную жену

В одном из сел Белоцерковского района Киевской области произошло жестокое убийство. Заботливый муж расчленил мать своих четверых детей, а остатками четыре дня топил печь.

Супруги жили мирно и ни в чем не нуждались: за годы семейной жизни у Федора и Марины родились две девочки и два мальчика.

Когда мать бесследно исчезла, не забрав из дома никаких вещей, отец объяснил детям, что она поехала в гости к знакомым.

Первыми о трагедии догадались соседи, которые почувствовали запах горелой плоти и позвонили в полицию.

— Конечности понаходили в грубке. Зубы там ее… Ой, Боже мой, и еще пальчики. Там еще немножечко осталось косточек. А пепел он рассыпал по двору, — рассказала соседка Людмила, которая собственными глазами видела остатки расчлененной женщины.

48-летний Федор признался правоохранителям, как и почему обычная ссора с женой закончилась кровавым убийством.

Выяснилось, что 35-летняя Марина ударила мужа по спине, а в ответ получила сильный удар кулаком в лицо.

Женщина упала виском прямо на острый металлический выступ гаражных ворот и мгновенно погибла.

Быстро оправившись от случившегося, Федор взял топор и изрубил молодую жену на куски, а остатки ночью вывозил на машине.

— По словам задержанного, голову умершей он отвез на свалку, где, обложив ее покрышками, облил бензином и сжег, — подтвердили в полиции.

Впоследствии горе-муж понял, что кости не горят в огне, и вернулся за головой жены.

А вот туловище женщины он обвязал веревкой с металлическими трубами и вывез к реке: там мужчина отошел от берега аж на 200 метров и выбросил останки в прорубь.

После такого признания полиция пыталась выяснить причины, за что Федор так жестоко расправился над женой, однако никаких объяснений не было.

На фоне такого бесчеловечного поступка соседи поговаривают, что так судьба наказала Марину за самоубийство ее матери.

Оказалось, что сначала Федор ухаживал за старшей женщиной, и должен был стать отчимом для Марины.

— Она как вернулась с учебы домой, тут Федя на нее, молодую, и запал. Мать сильно плакала, просила, чтобы не шла к нему. Марина не послушалась, а мать повесилась, — добавляет соседка.

Горе-мужу за содеянное грозит 15 лет тюрьмы, а все четверо детей останутся сиротами.

За годы совместной жизни пара так и не поженилась, а по документам женщина была матерью-одиночкой. Дальнейшая судьба детей неизвестна — близких родственников, кроме крестной, у них просто нет.