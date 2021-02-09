Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

В одному із сіл Білоцерківського району на Київщині відбулося жорстоке вбивство. Турботливий чоловік розчленував матір своїх чотирьох дітей, а рештками чотири дні топив піч.

Подружжя жило мирно та не бідувало: за роки сімейного життя у Федора та Марини народилося двоє дівчаток та двоє хлопчиків.

Коли матір безслідно зникла, не забравши з дому жодних речей, батько пояснив дітям, що вона поїхала у гості до знайомих.

Першими про трагедію здогадалися сусіди, які відчули запах горілої плоті і зателефонували до поліції.

– Кінцівочки понаходили в грубі. Зуби там її… Ой, Боже мій, і ще пальчики. Там ще трошечки щось осталось кісточок. А попіл він розсипав по подвір’ю, – розповіла сусідка Людмила, яка на власні очі бачила рештки розчленованої жінки.

48-річний Федір зізнався правоохоронцям, як і чому звичайна сварка з дружиною Мариною закінчилася кривавим вбивством.

З’ясувалося, що Марина ляснула чоловіка у спину, а у відповідь отримала міцний удар кулаком в обличчя.

Жінка впала скронею на гострий металевий виступ гаражних воріт і миттєво загинула.

Швидко оговтавшись від того, що сталося, Федір взяв сокиру і порубав молоду дружину на шматки, а рештки серед ночі вивозив на машині.

– Зі слів затриманого, голову померлої він відвіз до сміттєзвалища, де обклавши її покришками облив бензином та спалив, – підтвердили у поліції.

Згодом горе-чоловік зрозумів, що кістки не горять у вогнищі, і повернувся за головою дружини.

А от тулуб жінки він обв’язав мотузкою із металевими трубами і вивіз до річки: там чоловік відійшов від берега аж на 200 метрів і викинув рештки в ополонку.

Після такого зізнання поліція намагалася з’ясувати причини, за що Федір так жорстоко розправився над дружиною, однак жодних пояснень не було.

На тлі такого нелюдського вчинку сусіди подейкують, що так доля покарала Марину за самогубство її матері.

Виявилося, що спочатку Федір залицявся до старшої жінки, і мав би стати вітчимом Марини.

– Вона як повернулася з навчання додому, тут Федя на неї, молоду, і запав. Мати сильно плакала, просила, щоб не йшла до нього. Марина не послухалася, а мати повісилася, – додає сусідка.

Горе-чоловіку за скоєне загрожує 15 років в’язниці, а усі четверо дітей залишаться сиротами.

За роки спільного життя пара так і не побралася, а за документами жінка була матір’ю-одиначкою. Подальша доля дітей невідома – близьких родичів, окрім хрещеної, у них просто немає.