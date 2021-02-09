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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

В одному із сіл Білоцерківського району на Київщині відбулося жорстоке вбивство. Турботливий чоловік розчленував матір своїх чотирьох дітей, а рештками чотири дні топив піч.

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

Подружжя жило мирно та не бідувало: за роки сімейного життя у Федора та Марини народилося двоє дівчаток та двоє хлопчиків.

Коли матір безслідно зникла, не забравши з дому жодних речей, батько пояснив дітям, що вона поїхала у гості до знайомих.

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

Першими про трагедію здогадалися сусіди, які відчули запах горілої плоті і зателефонували до поліції.

– Кінцівочки понаходили в грубі. Зуби там її… Ой, Боже мій, і ще пальчики. Там ще трошечки щось осталось кісточок. А попіл він розсипав по подвір’ю, – розповіла сусідка Людмила, яка на власні очі бачила рештки розчленованої жінки.

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

48-річний Федір зізнався правоохоронцям, як і чому звичайна сварка з дружиною Мариною закінчилася кривавим вбивством.

З’ясувалося, що Марина ляснула чоловіка у спину, а у відповідь отримала міцний удар кулаком в обличчя.

Жінка впала скронею на гострий металевий виступ гаражних воріт і миттєво загинула.

Швидко оговтавшись від того, що сталося, Федір взяв сокиру і порубав молоду дружину на шматки, а рештки серед ночі вивозив на машині.

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

– Зі слів затриманого, голову померлої він відвіз до сміттєзвалища, де обклавши її покришками облив бензином та спалив, – підтвердили у поліції.

Згодом горе-чоловік зрозумів, що кістки не горять у вогнищі, і повернувся за головою дружини.

А от тулуб жінки він обв’язав мотузкою із металевими трубами і вивіз до річки: там чоловік відійшов від берега аж на 200 метрів і викинув рештки в ополонку.

Після такого зізнання поліція намагалася з’ясувати причини, за що Федір так жорстоко розправився над дружиною, однак жодних пояснень не було.

Рештками топив піч, голову спалив на звалищі: на Київщині чоловік розчленував власну дружину

На тлі такого нелюдського вчинку сусіди подейкують, що так доля покарала Марину за самогубство її матері.

Виявилося, що спочатку Федір залицявся до старшої жінки, і мав би стати вітчимом Марини.

– Вона як повернулася з навчання додому, тут Федя на неї, молоду, і запав. Мати сильно плакала, просила, щоб не йшла до нього. Марина не послухалася, а мати повісилася, – додає сусідка.

Горе-чоловіку за скоєне загрожує 15 років в’язниці, а усі четверо дітей залишаться сиротами.

За роки спільного життя пара так і не побралася, а за документами жінка була матір’ю-одиначкою. Подальша доля дітей невідома – близьких родичів, окрім хрещеної, у них просто немає.

Джерело: Надзвичайні новини

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