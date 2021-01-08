На глазах окровавленной матери: на Закарпатье отчим убил двух маленьких детей

В Тячеве Закарпатской области отчим убил 9-летнюю дочь и 2-летнего сына на глазах матери. Ему грозит пожизненное заключение.

Жестокий инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города. 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Начав публичную ссору с 35-летней сожительницей, он нанес женщине и ее детям серию тяжелых ударов.

От полученных травм девочка и мальчик умерли до приезда скорой. Мать в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Использовал ли задержанный орудие для избиений, в полиции не сообщили.

Уголовное производство открыто по двум статьям — п.1,2,4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух малолетних детей с особой жестокостью) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украина.

Следствие по делу продолжается.

“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине

В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительнице.

24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.

За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.