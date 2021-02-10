В Раздельной Одесской области произошла вспышка вирусного гепатита А в детском доме семейного типа. Заболели восемь человек – семеро детей и один взрослый опекун.

Трое инфицированных, двое детей и взрослый, госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. У них – легкое течение болезни.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, специалисты лабораторного центра взяли анализы у всех контактировавших с больными.

– Также проверили состояние питьевой воды, поскольку чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена, – говорит санврач.

Сальмонеллез в детском саду в Одесской области

В январе зафиксировали вспышку сальмонеллеза в детском саду в Одесской области. Инфекционное заболевание обнаружили у 11 воспитанников дошкольного учреждения в городе Черноморск. Двоих из них госпитализировали в больницу.

По факту массового заболевания детей правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: Одесский лабораторный центр Минздрава Украины, Думская