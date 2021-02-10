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Тетяна Забожко |

У дитбудинку Одеської області зафіксували спалах гепатиту

У Роздільній на Одещині стався спалах вірусного гепатиту А в дитячому будинку сімейного типу. Захворіли восьмеро людей – семеро дітей і один дорослий опікун.

Гепатит А - симптоми та лікування

Троє інфікованих, двоє дітей та дорослий, госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої райлікарні. У них – легкий перебіг хвороби.

За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, фахівці лабораторного центру взяли аналізи в осіб, які контактували з хворими.

– Також перевірили стан питної води, оскільки найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена, – говорить санлікар.

Сальмонельоз у дитсадку на Одещині

У січні зафіксували спалах сальмонельозу в дитсадку на Одещині. Інфекційне захворювання виявили в 11 вихованців дошкільного закладу в місті Чорноморськ. Двох із них госпіталізували до лікарні.

За фактом масового захворювання дітей правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Одеський лабораторний центр МОЗ України, Думская

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